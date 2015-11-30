В Парижі протести переросли у сутички з поліцією: затримано понад 300 осіб

Французька поліція тимчасово помістила під варту 317 осіб, причетних до недільних заворушень на паризькій площі Республіки.

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Про це повідомила префектура поліції французької столиці, передає ТАСС.

"При забезпеченні порядку в ході маніфестації були тимчасово затримані і поміщені під варту 317 осіб", - сказано в повідомленні.

За інформацією видання, на завершальному етапі маніфестації прихильників захисту навколишнього середовища екстремісти, які, швидше за все, не мали стосунку до екологів, почали закидати поліцейських камінням, пляшками і навіть використовували банки зі свічками, що знаходилися серед квітів, покладених в пам'ять про загиблих під час паризьких терактах 13 листопада.

"Ці дії заслуговують самого рішучого засудження з поваги до жертв терактів", - підкреслив глава МВС Франції Бернар Казнєв.

Зазначимо, за даними ряду ЗМІ, мітингувальники протестували проти проведення Кліматичного саміту ООН, який почався в Парижі вранці в понеділок, 30 листопада, і повинен тривати до 11 грудня. У ньому мають взяти участь 147 голів держав. У порядку денному - питання про прийняття нового документа замість Кіотського протоколу. Світ повинен встановити нову планку в обмеженні викидів в атмосферу та в боротьбі зі зміною клімату. У той же час міська влада Парижа не збиралася дозволяти проведення акції "зелених" через надзвичайний стан після серії терактів 13 листопада.