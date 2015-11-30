Казахстан запропонував варіант примирення Туреччини і РФ

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Як би важко не було, я вважаю, треба спільно створити цю комісію, швидко її (розслідування) закінчити, визначити винних, покарати і визнати помилки, відновити стосунки. Я до цього закликаю наших друзів і в Росії, і в Туреччині», - сказав він, виступаючи з посланням до народу країни.

Назарбаєв пояснив, що він багато років працював, «щоб зблизити позиції Росії і Туреччини, зробити їх дружніми, починаючи з часів прем'єр-міністра Деміреля та президента Єльцина».

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Він також з жалем зазначив, що всі ці зусилля можуть «піти нанівець».

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.