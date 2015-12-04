Британські парламентарії поскаржилися на погрози через рішення підтримати бомбардування ІД в Сирії

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зокрема, лейборист Ніл Койл виклав в твіттері скріншот повідомлення, отриманого від іншого користувача. Той натякає, що готовий напасти на парламентарія, якщо де-небудь його зустріне. Повідомлення супроводжується зображенням кількох ножів.

Згодом користувач, який представився у соцмережі як Алексіс і вказав в якості місця проживання Лондон, видалив свій твіт. Тим не менш парламентарій звернувся в поліцію. Там вже підтвердили, що проводять перевірку за фактом погроз.

Читайте такожБританські літаки вилетіли з авіабази на Кіпрі - ЗМІ

Британські журналісти вважають, що до відправлення повідомлень з погрозами парламентаріям-лейбористам може бути причетна організація Momentum, яку вважають близькою до партійного лідера Джеремі Корбіну.

Корбін виступав проти бомбардувань, однак партії не вдалося прийти до єдиної думки на цей рахунок, після чого її лідер дозволив парламентарям голосувати на власний розсуд. У результаті багато лейбористів підтримали бомбардування.

Сам Корбін вже дистанціювався від погроз, що надходять окремим членам його партії, і закликав усіх лейбористів до терпимості щодо однопартійців. Представники Momentum також заявили, що не мають відношення до цих погроз і не підтримують їх.

Читайте такожБританія завдала перші авіаудари по ІД в Сирії

Як повідомляв УНІАН, парламент Великобританії проголосував за початок авиаоперации проти "Ісламської держави" в Сирії.Таке рішення в ніч на четвер, 3 грудня, підтримали 397 членів нижньої палати при 223 голосах проти.

До цього британська авіація більше року завдала авіаударів по позиціях угрупування на території Іраку, однак для застосування авіації і на території Сирії було потрібно окремий дозвіл парламенту.