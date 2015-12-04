Туск: переговори з Британією про умови членства в ЄС завершаться у лютому

Таке переконання висловив президент Європейської ради Дональд Туск на своїй сторінці в "Твіттері". "Дебати по Британії в Євросоюзі під час саміту ЄС у грудні повинні привести до домовленості в лютому", - зазначив він.

Читайте такожКемерон і Туск у переговорах про умови членства Великобританії в ЄС досягли прогресу - ЗМІ

"У понеділок я направлю листа всім лідерам країн ЄС з моєю оцінкою (з цього питання)", - додав Дональд Туск.

Як передає "ЄвроПравда", раніше ЗМІ опублікували текст листа британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона до голови Європейської ради Дональда Туска з пропозиціями щодо реформи ЄС. Пропозиції розділені на 4 блоки, кожен з яких має свою назву: економічне управління, конкурентоспроможність, суверенітет і імміграція.