Атака терористів-смертників на озері Чад: майже 30 осіб загинули, 80 поранено

"Три смертники підірвалися в трьох різних місцях на ринку Лулу-Фу (Loulou Fou), острові на озері Чад", — наводить агентство Франс Прес слова джерела.

Уряд Чаду ввів 9 листопада режим надзвичайного стану в районі озера Чад, де раніше стався теракт. Днем раніше в районі озера підірвалися два смертники з угрупування "Боко Харам", жертвами терористів стали дві людини. За даними агентства, режим НС був введений на 12 днів.

Війська Чаду з початку лютого беруть участь у спільній з силами Нігерії та Нігеру операції з боротьби проти "Боко Харам", яка продовжує здійснювати прикордонні атаки у відповідь на військову кампанію, пишуть РИА Новости.

Угруповання виступає проти західної моделі освіти і домагається введення по всій країні шаріату. "Боко Харам" стоїть за більшістю регулярних терактів у регіоні.