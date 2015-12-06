Коаліція на чолі зі США скинула в листопаді рекордну кількість бомб у Сирії

Це стало рекордним показником за весь час військової кампанії в Сирії та Іраку проти «Ісламської держави», передає Медуза з посиланням на Bloomberg.

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Кількість скинутих бомб збільшилася майже вдвічі з червня, коли міжнародна коаліція завдала найменшу кількість ударів цього року.

Загалом із серпня 2014 року в Сирії та Іраку було завдано понад 32 тисячі ударів при 11 тисячах бойових вильотів.

Варто зазначити, що міжнародна коаліція під керівництвом США, до якої входять Франція, Великобританія, Німеччина, Бахрейн і низка інших країн, веде операцію у Сирії із серпня 2014 року.

Раніше міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем заявив, що підтримує пропозицію Франції використовувати урядові війська в боротьбі з «Ісламською державою».