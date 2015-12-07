Поліція в Афінах розігнала протестувальників сльозогінним газом (фото)
У столиці Греції Афінах сталися зіткнення між поліцією і групою протестуючих лівого спрямування.
У ході сутичок у правоохоронців летіли коктейлі Молотова і камені. Демонстранти також громили автомобілі, що траплялися по дорозі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Поліцейські застосували проти протестувальників сльозогінний газ.
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Зіткнення відбувалися на кількох вулицях міста. Поліція заарештувала кількох демонстрантів.
Протести були приурочені до семиріччя з дня загибелі 15-річного Александроса Грігоропулоса, застреленого поліцейськими.
15-річний Александрос Грігоропулос загинув 6 грудня 2008 року від поліцейської кулі в ході сутички в центрі Афін.
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Заворушення грудня 2008 року називають наймасовішими в Греції з 1974 року, коли від влади було усунуто військову хунту: хвиля протестів прокотилася по 10 містах країни.