Поліція в Афінах розігнала протестувальників сльозогінним газом (фото)

У ході сутичок у правоохоронців летіли коктейлі Молотова і камені. Демонстранти також громили автомобілі, що траплялися по дорозі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поліцейські застосували проти протестувальників сльозогінний газ.

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Зіткнення відбувалися на кількох вулицях міста. Поліція заарештувала кількох демонстрантів.

Протести були приурочені до семиріччя з дня загибелі 15-річного Александроса Грігоропулоса, застреленого поліцейськими.

15-річний Александрос Грігоропулос загинув 6 грудня 2008 року від поліцейської кулі в ході сутички в центрі Афін.

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Заворушення грудня 2008 року називають наймасовішими в Греції з 1974 року, коли від влади було усунуто військову хунту: хвиля протестів прокотилася по 10 містах країни.