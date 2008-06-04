Бурджанадзе просить у ЄС підтримки в протистоянні з Росією

Спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ просить підтримки ЄС у протистоянні з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на конференції «Європейська політика сусідства – Схід».

«Ми готові шукати рішення (у ситуації довкола невизнаних республік Абхазії та Південної Осетії – УНІАН), але ми не можемо самостійно протистояти Росії, і нам потрібна підтримка ЄС», - сказала спікер грузинського парламенту.

Вона наголосила, що Грузія вдячна заявам Євросоюзу щодо останніх дій Росії щодо Абхазії та Південної Осетії, однак зазначила, що на сьогодні потрібні не лише заяви, але й конкретна робота щодо пошуків вирішення заморожених конфліктів. Н.БУРДЖАНАДЗЕ також висловила переконання в тому, що європейські країни мають більше опікуватися цими питаннями, оскільки у регіонах, де існують такі конфлікти, продовжується порушення прав людини, «за дотримання яких ЄС боровся 50 років».