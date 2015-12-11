США в ООН закликали Росію "вибрати шлях миру"

Про це Пауер сказала під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України.

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"Ми закликаємо Москву обрати шлях миру і дотримуватися мінських домовленостей. Мінські домовленості - це єдиний шлях встановлення миру на Сході України", - сказала Пауер.

За її словами, через півроку помітно, як навіть неповні кроки у напрямку виконання мінських домовленостей і вересневе припинення вогню призвело "до зменшення втрат, до того, що намічається прогрес на інших фронтах".

"Зараз настав час врегулювати конфлікт на основі мінських домовленостей, тоді народ України повернеться до нормального життя і займеться формуванням основ демократичного європейського суспільства, за які боровся", - сказала Пауер.

За її словами, для досягнення миру на Сході України необхідно, щоб "безпосередні щоденні порушення по лінії зіткнення припинилися, важке озброєння було відведено від лінії фронту, для ОБСЄ був відкритий весь доступ аж до кордону, а також на Донбасі відбулися легітимні місцеві вибори".