Лукашенко їде з візитом до Путіна

Про це повідомили у Кремлі, передає ТСН.

Зазначається, що переговори Путіна і Лукашенка відбудуться 15 грудня, буде порушено широкий спектр "актуальних питань російсько-білоруських відносин і міжнародного порядку".

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"Особливу увагу передбачається приділити подальшому поглибленню економічної інтеграції на євразійському просторі та заходів щодо нарощування торговельно-інвестиційного співробітництва в рамках союзної держави",- наголосили у Кремлі.

Раніше, після виборів у Білорусі, Путін заявив, що "переконлива перемога Лукашенка на виборах свідчить про високий політичний авторитет і довіру з боку населення", а також про активну підтримку чинного курсу на подальший соціально-економічний розвиток країни.