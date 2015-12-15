МЗС Польщі: Німеччина більше дбає про інтереси Росії, ніж про безпеку Центральної та Східної Європи

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"Польща вступила до НАТО в 1999 році, але до цих пір на території Польщі та Центрально-Східній Європі немає жодної постійної одиниці Альянсу. Причина в тому, що Німеччина більше стурбована інтересами Росії, ніж безпекою Центральної Європи", - заявив він.

Читайте такожВ ЄС нагадали, що санкції проти Росії пов'язані з виконанням Мінських домовленостей

"Тому ми повинні запитати німців: де ваша солідарність з вашими найближчими партнерами", - запитує Ващиковський, відповідаючи на закиди про брак солідарності Польщі в кризі біженців.

"Якщо говорити про солідарність, то хочу запитати: а коли німці дозволили працювати у себе полякам після того, як Польща вступила в ЄС в 2004 році? Через сім років. Чому тоді не говорили про недостатню солідарність? А сьогодні ФРН без проблем приймає мільйон сирійців, людей з іншого континенту", - зазначив глава МЗС Польщі.

Читайте такожВ НАТО хочуть запросити Україну на саміт у Варшаві

Нагадав він Німеччини і про "Північний потік".

"Ми знаємо, що з одного боку є потужна Росія, з іншого - сильні концерни, які впливають на державну політику", - сказав він.

При цьому Ващиковський зазначив, що прагне до хороших відносин з Німеччиною, але і до поглиблення присутності НАТО в Польщі.