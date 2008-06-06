У Росії міліціонерів перевірятимуть на детекторі брехні

Російських міліціонерів під час прийому на службу перевірятимуть на детекторах брехні, а також зобов`яжуть надавати декларації про доходи.

Про це повідомляє Лента.руз посиланням на російське видання газети "Коммерсант".

За відомостями видання, ці заходи закладено в новій "Концепції забезпечення власної безпеки", реалізацію якої почали в МВС Росії.

Силове відомство планує застосовувати поліграф для перевірки співробітників під час прийому на службу, допуску до інформації, що містить державну таємницю, під час перевірки, пов`язаної з розголошуванням держтаємниці, а також при призначенні співробітників на керівні або відповідальні посади. Також передбачається зробити законною підставою для відмови під час прийому на службу наявність у кандидата чи його близьких зв`язків у кримінальному середовищі.

У керівництві відомства планується регулярне проведення ротації керівних кадрів. Ротація проводитиметься один раз на п`ять років і в межах одного регіону. Кандидати на службу і співробітники органів внутрішніх справ, а також їхні близькі родичі, будуть зобов`язані щороку подавати декларацію про свої доходи, рухоме майно і власність на нерухомість. Відповідні пункти планується прописувати в трудових контрактах.

Концепція розрахована на період до 2012 року, а її реалізація пройде в два етапи. Перший період триватиме до кінця 2009 року і передбачає розробку законодавчої бази. На другому етапі нові заходи почнуть широко застосовуватись на практиці. Законопроект "Про правоохоронну службу", за даними видання, зараз в адміністрації Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.