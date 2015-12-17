США і Росія разом працюють над резолюцією ООН щодо тиску на ісламістів - ЗМІ
США і Росія разом працюють над новою резолюцію Ради безпеки ООН щодо тиску на шляхи фінансування угруповання «Ісламська держава».
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами Адама Зубіна, виконувача обов’язків заступника міністра фінансів США з питань протидії тероризмові і фінансової розвідки, резолюція повною мірою криміналізує фінансування тероризму і є продовженням політики, яка проводилася щодо фінансування угруповання «Аль-Каїда» після терористичного нападу у США 11 вересня 2001 року.
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Адам Зубін наголосив, що угруповання «Ісламська держава», яке захопило значні території в Іраку та Сирії, отримує близько 400 мільйонів доларів щорічно від продажу нафти та газу.
Нафтові родовища, на захоплених ісламістами територіях, є головними мішенями повітряних ударів, які завдає міжнародна коаліція США по позиціях угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії.
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17 грудня міністри фінансів країн, які входять до Ради безпеки ООН, зустрінуться у Нью-Йорку для обговорення резолюції щодо фінансового тиску угруповання «Ісламська держава».