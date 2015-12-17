США і Росія разом працюють над резолюцією ООН щодо тиску на ісламістів - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Адама Зубіна, виконувача обов’язків заступника міністра фінансів США з питань протидії тероризмові і фінансової розвідки, резолюція повною мірою криміналізує фінансування тероризму і є продовженням політики, яка проводилася щодо фінансування угруповання «Аль-Каїда» після терористичного нападу у США 11 вересня 2001 року.

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Адам Зубін наголосив, що угруповання «Ісламська держава», яке захопило значні території в Іраку та Сирії, отримує близько 400 мільйонів доларів щорічно від продажу нафти та газу.

Нафтові родовища, на захоплених ісламістами територіях, є головними мішенями повітряних ударів, які завдає міжнародна коаліція США по позиціях угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії.

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17 грудня міністри фінансів країн, які входять до Ради безпеки ООН, зустрінуться у Нью-Йорку для обговорення резолюції щодо фінансового тиску угруповання «Ісламська держава».