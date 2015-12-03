Авіація коаліції за добу завдала 32 удари по позиціях ІДІЛ в Іраку і Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу штабу коаліції, пише Європейська правда.

Повідомляється, що в Сирії авіація коаліції завдала 14 ударів з повітря, в той же час в Іраку було нанесено 18 авіаударів.

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У Сирії удари з повітря були нанесені на всій території країни, шість авіаударів були сконцентровані навколо міста Дейр Аз-Заур, де союзникам вдалося знищити три нафтові вишки.

Також було знищено три нафтові вишки біля Абу-Камаль.

В Іраку коаліція завдала вісім ударів по позиціях ІДІЛ біля Рамаді, в результаті чого було знищено кілька бойових тактичних одиниць, а також автомобіль, начинений вибухівкою, склад зброї і транспортний засіб.

Як відомо, у четвер до авіаударів по ІДІЛ в Сирії та Іраку приєдналася і Великобританія.