Авіація коаліції за добу завдала 32 удари по позиціях ІДІЛ в Іраку і Сирії
Протягом останніх діб США і союзники завдали 32 удари по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в Сирії і Іраку.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу штабу коаліції, пише Європейська правда.
Повідомляється, що в Сирії авіація коаліції завдала 14 ударів з повітря, в той же час в Іраку було нанесено 18 авіаударів.
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У Сирії удари з повітря були нанесені на всій території країни, шість авіаударів були сконцентровані навколо міста Дейр Аз-Заур, де союзникам вдалося знищити три нафтові вишки.
Також було знищено три нафтові вишки біля Абу-Камаль.
В Іраку коаліція завдала вісім ударів по позиціях ІДІЛ біля Рамаді, в результаті чого було знищено кілька бойових тактичних одиниць, а також автомобіль, начинений вибухівкою, склад зброї і транспортний засіб.
Як відомо, у четвер до авіаударів по ІДІЛ в Сирії та Іраку приєдналася і Великобританія.