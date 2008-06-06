Ющенко повідомив Медведєву про інциденти з російськими військами
Вони дискредитують добрі стосунки
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна стурбована низкою інцидентів, пов’язаних із перебуванням російських військ на її території.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам, коментуючи результати зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, яка відбулася сьогодні під час його робочого візиту до Росії.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що українська сторона вбачає потребу в активізації діалогу в рамках виконання українсько-російських угод, зокрема, у військовій сфері.
“Я довів Президенту Росії про те, що маємо багато прикрих моментів, які дискредитують добрі відносини у рамках такого рішення”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Зокрема, Президент України нагадав, що у квітні цього року на території України було знайдено російську ракету, яка “не оговорена у наших регламентах”.
Також В.ЮЩЕНКО переконаний, що потрібно навести лад у питанні дислокації та передислокації російських військових частин. Крім того, він нагадав про інцидент, який стався у квітні і був пов’язаний зі святкуванням річниці Чорноморського флоту Росії.
“Нас турбують питання нецільового використання нерухомості, землі”, – додав Президент України. При цьому він наголосив, що йдеться не про використання цих ресурсів державними інституціями, а про їх несанкціоноване використання приватними структурами.
В.ЮЩЕНКО відзначив, що усі згадані питання необхідно обговорити на двосторонньому рівні.