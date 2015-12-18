Саміт ЄС не дійшов згоди щодо вимог Великобританії по реформуванню співтовариства

Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск за підсумками першого дня зустрічі на вищому рівні, передає ТАСС.

"Лідери висловили ряд зауважень у зв'язку з цими вимогами і домовилися продовжувати переговори, щоб досягти компромісу по всіх чотирьох напрямках, позначених прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном", - сказав він.

Найскладнішою вимогою Великобританії у сфері реформування Євросоюзу залишається питання про чотирирічну відстрочку для прибуваючих в цю країну іноземців, включаючи громадян ЄС для доступу до британських соціальних пільг, зазначив Туск.

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"Всі питання складні, але питання про чотирирічну відстрочку залишається найбільш проблемним. Для багатьох держав він неприйнятний", - сказав він.

У свою чергу, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що всі вимоги Великобританії про реформи Євросоюзу "в рівній мірі складні, до їх обговорення доведеться повернутися до лютого".

"Не треба думати, що є три простих і одне складне питання. Всі вимоги однаково складні і нам доведеться повернутися до них до кінця лютого", - сказав він.