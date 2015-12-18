Польського журналіста видворили з Росії - Gazeta Wyborcza

Кореспондента польського видання Gazeta Wyborcza в Москві Вацлав Радзівіновіч випроваджують із Росії. Про це у Twitter написав керуючий редактор Gazeta Wyborcza Роман Імельський.

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"Наш московський кореспондент Вацлав Радзівіновіч буде вигнаний з Росії. Це відповідь на висилку з Польщі Свиридова", - написав Імельський.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року польська адміністрація у справах іноземців після близько 6-місячного розслідування справи анулювала дозвіл на постійне місце проживання журналісту "Росии сегодня" Свиридову, який жив у Польщі понад 10 років.

Польська влада офіційно не повідомляють про деталі справи, але, за неофіційними даними, російського журналіста звинувачують у шпигунстві.

Свиридов також став першим закордонним журналістом, якого МЗС Польщі позбавило акредитації. Це відбулося також за заявкою ABW.

Раніше польські медіа повідомляли, що Свиридову за нібито шпигунство відмовили в продовженні акредитації в Чехії.