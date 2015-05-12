Позбавлений дозволу на проживання у Польщі російський журналіст хоче лишитись в ЄС

Про це повідомляє РАР.

"Сьогодні подам апеляцію до глави Адміністрації у справах іноземців", - сказав російський журналіст, котрий провів спеціальну прес-конференцію разом з послом Росії у Польщі Сергієм Андрєєвим.

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Він в черговий раз заявив, що "ніколи не співпрацював з жодними спецслужбами" та відзначив, що має намір "відстоювати своє добре ім'я".

Свірідов заявив, що до сих пір так і не отримав інформації, на якій підставі польське агентство внутрішньої безпеки АBW (аналог СБУ) подало заявку на позбавлення його журналістської акредитації та дозволу на проживання у Польщі.

Російський посол у свою чергу назвав "безпідставним" та "незрозумілим" позбавлення журналіста дозволу на проживання.

"Ми бачимо усю цю справу як серйозну перешкоду. Сподіваюсь, що вона врешті буде вирішена адекватним чином та не буде черговою справою, яка негативно впливає на наші стосунки", - сказав він, висловивши надію на позитивне рішення, яке дозволить Свірідову залишитись та працювати у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого місяця польська адміністрація у справах іноземців після близько 6-місячного розслідування справи анулювала дозвіл на постійне місце проживання Свірідову, котрий жив у Польщі більш як 10 років.

Польська влада офіційно не повідомляє про деталі справи, але, за неофіційними даними, російського журналіста звинувачують у шпигунстві.

Свірідов теж став перший закордонним журналістом, котрого МЗС Польщі позбавило акредитації. Це сталося також за заявкою ABW.

Раніше польські медіа повідомляли, що Свірідову через нібито шпигунство відмовили у продовженні акредитації у Чехії.