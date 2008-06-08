Грузія може оголосити Лужкова персоною нон грата?

На найближчому засіданні парламенту Грузії депутат Ніка Руруа має намір поставити питання про оголошення мера Москви Юрія Лужкова персоною нон грата.

"Думаю, прийшов вже час, щоб Грузія оголосила пана Лужкова персоною нон грата, як це зробили наші українські друзі і союзники", - сказав журналістам в неділю Н.Руруа.

Так він прокоментував заяву Ю.Лужкова в Санкт-Петербурзі про те, що Грузія повинна визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Известия