Джеб Буш назвав Трампа "нікчемою"

Джеб Буш висловився з приводу Дональда Трампа на наступний день після чергових дебатів, де він безпосередньо дискутував з бізнесменом, передає Lenta.ru з посиланням на Fox News. "Я повинен полегшити свою душу - Дональд Трамп є нікчемою", - заявив Джеб Буш під час відповідей на запитання виборців в Нью-Гемпширі.

Читайте такожСаудівський принц назвав ганьбою можливе висунення Трампа в президенти СШАВимовлене політиком слово jerk в англійській мові має і більш грубі і образливі значення, особливо в контексті, де вживається як сленгове.

Незадоволення Буша викликали допущені в ході виборчої кампанії різкі висловлювання Трампа на адресу жінок, вихідців з Латинської Америки та людей з обмеженими можливостями.

Як зазначає телеканал, роздратування Буша по відношенню до Трампа не дивне, оскільки спочатку Буш розглядався як фаворит для затвердження партією кандидатом на виборах, але зараз його відсотковий рейтинг, судячи з опитувань, не дотягує до двозначного числа. У той же час Трамп продовжуєзалишатися найпопулярнішим політиком-республіканцем, який претендують на президентську посаду.

Нагадаємо, 7 грудня Трамп виступив за "загальну і повну заборону" на в'їзд в США для мусульман. "Поки ми не зможемо визначити і зрозуміти цю проблему і ту загрозу, яку вона представляє, наша країна не повинна ставати жертвою нападів людей, які вірять тільки в джихад і не відчувають сенсу і поваги до людського життя", - заявив він.