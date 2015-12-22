Армія Іраку розпочала зачистку центру Рамаді від бойовиків "Ісламської держави" - Reuters
13:19, 22 грудня 2015Світ
412 0
Іракська армія розпочала зачистку центру міста Рамаді від бойовиків "Ісламського держави" (ІД), що окопалися там.
REUTERS
Про це 22 грудня повідомляє Reuters, пише Лента.ру.
"Наші сили рухаються до комплексу урядових будівель в центрі Рамаді. Бої йдуть в прилеглих кварталах, нас підтримує авіація", — заявив пресі представник антитерористичних сил країни Сабах аль-Нумани.
Читайте такожІракські військові звільнили від ІДІЛ базу в місті Ер-Рамаді
За даними розвідки, чисельність бойовиків ІД в центрі міста не перевищує 300 осіб.
Нагадаємо, 21 грудня Збройні сили Іраку почали операцію по звільненню західного міста Рамаді від бойовиків "Ісламського держави".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter