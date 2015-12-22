Армія Іраку розпочала зачистку центру Рамаді від бойовиків "Ісламської держави" - Reuters

Про це 22 грудня повідомляє Reuters, пише Лента.ру.

"Наші сили рухаються до комплексу урядових будівель в центрі Рамаді. Бої йдуть в прилеглих кварталах, нас підтримує авіація", — заявив пресі представник антитерористичних сил країни Сабах аль-Нумани.

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За даними розвідки, чисельність бойовиків ІД в центрі міста не перевищує 300 осіб.

Нагадаємо, 21 грудня Збройні сили Іраку почали операцію по звільненню західного міста Рамаді від бойовиків "Ісламського держави".