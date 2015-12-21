Армія Іраку найближчими годинами почне операцію зі звільнення міста Рамаді від бойовиків ІДІЛ

Про це заявив начальник штабу іракської армії Осман Аль-Ганемі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Ведуться роботи з управління сектором у підготовці нападу на місто найближчими годинами, з божою допомогою", - сказав він.

Іракський прес-секретар Міністерства оборони раніше заявив, що бойовики "Ісламської держави" не дають можливості цивільним особам залишити Рамаді, що опинилося під їхнім контролем у травні.

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Іракська розвідка оцінює чисельність бойовиків ІДІЛ, які закріпилися в центрі міста Рамаді, столиці провінції Анбар, між 250 і 300.

Раніше УНІАН повідомляв, що США готові відправити інструкторів і бойові вертольоти в Ірак, якщо буде потрібно, для того, щоб відбити у терористів ІДІЛ місто Рамаді.