Армія Іраку найближчими годинами почне операцію зі звільнення міста Рамаді від бойовиків ІДІЛ
Збройні сили Іраку найближчими годинами почнуть операцію зі звільнення західного міста Рамаді від бойовиків "Ісламської держави".
Про це заявив начальник штабу іракської армії Осман Аль-Ганемі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
"Ведуться роботи з управління сектором у підготовці нападу на місто найближчими годинами, з божою допомогою", - сказав він.
Іракський прес-секретар Міністерства оборони раніше заявив, що бойовики "Ісламської держави" не дають можливості цивільним особам залишити Рамаді, що опинилося під їхнім контролем у травні.
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Іракська розвідка оцінює чисельність бойовиків ІДІЛ, які закріпилися в центрі міста Рамаді, столиці провінції Анбар, між 250 і 300.
Раніше УНІАН повідомляв, що США готові відправити інструкторів і бойові вертольоти в Ірак, якщо буде потрібно, для того, щоб відбити у терористів ІДІЛ місто Рамаді.