Росія поповнює збройні сили Асада в Сирії солдатами "приватних армій" - ЗМІ

Сьогодні точно не відомо, скільки Москва надіслала наземних військових до Сирії, передає ZN.UA з посиланням на Rzeczopspolita.

Однак є повідомлення, що більшість з тих, хто воює на боці режиму президента Башара Асада – це солдати так званих "приватних армій". Найбільша група серед них – це бійці, які працюють на приватну військову компанію "Вагнер". Її військо налічує понад тисячу добре навчених і підготовлених солдатів.

Польське видання повідомляє, що перед відправкою до Сирії найманці провели навчання на полігоні неподалік від Краснодара, який належить ГРУ. Невідомо, хто саме став замовником послуг компанії "Вагнер": Москва чи Дамаск. Проте бійці компанії вже брали участь у бойових діях у Сирії в 2013 році, а роком пізніше в Україні біля Луганська.

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На українській території найманцям платили у десять разів більше, ніж російським солдатам регулярних військ, яких відправили на Донбас насильно.

Польське видання нагадує, що приватну армію компанії "Вагнер" називають російським аналогом американської Blackwater, яка отримала неоднозначну славу в часи війни в Іраку.

Тим часом, на території Сирії офіційно перебуває кілька тисяч російських сухопутних військ, які нібито захищають російську військову базу.

Раніше сьогодні розвідка повідомляла, що під час бойових дій сили Асада використовували російські важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек" і танки Т-90.