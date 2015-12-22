Асад застосував у Сирії російські вогнемети "Солнцепёк" й танки Т-90 - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Під час бойових дій використовувались російські важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепёк" та танки Т-90", - йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що заходи із забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії включали перельоти військово-транспортних літаків АН-124 за маршрутами: Калінінград – Хмеймім – Моздок; Хмеймім – Моздок.

Читайте такожУ Донецьку російські спецслужби вербували найманців для перекидання до Сирії - розвідка

Крім того, помічено прохід через протоку Босфор у напрямку узбережжя Сирії великого десантного корабля "Цезарь Куников" ЧФ та прохід через протоку Босфор у напрямку Чорного моря вдк "Саратов" ЧФ.