Асад застосував у Сирії російські вогнемети "Солнцепёк" й танки Т-90 - розвідка

13:48, 22 грудня 2015
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Станом на 21 грудня збройним формуванням Асада за підтримки російської авіації вдалося встановити контроль над н.п.Аль-Кабір (північний район провінції Латакія), Хан Туман та Аль-Карасі (на південь від м.Алеппо). 

Солнцепек / politikus.ru

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Під час бойових дій використовувались російські важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепёк" та танки Т-90", - йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що заходи із забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії включали перельоти військово-транспортних літаків АН-124 за маршрутами: Калінінград – Хмеймім – Моздок; Хмеймім – Моздок.

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Крім того, помічено прохід через протоку Босфор у напрямку узбережжя Сирії великого десантного корабля "Цезарь Куников" ЧФ та прохід через протоку Босфор у напрямку Чорного моря вдк "Саратов" ЧФ. 

gur.mil.gov.ua

Нагадаємо, раніше у районі Латакії проти сирійських повстанців було зафіксовано використання російських важких вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек".

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