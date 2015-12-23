Ходорковський не виключає, що може попросити політичного притулку у Великобританії

Про це повідомляє BBC.

За його словами, це один з можливих варіантів.

Раніше стосовно нього було винесено постанову "про притягнення в якості обвинуваченого в організації вбивства і замаху на вбивство двох і більше осіб".

11 грудня СКР заочно пред'явив Михайлу Ходорковському звинувачення у вбивстві мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова, що сталося в 1998 році.

Також Ходорковського звинувачують у замаху на вбивство В'ячеслава Кокошкіна, який супроводжував Пєтухова, і у двох замахах на бізнесмена Євгена Рибіна, під час одного з яких загинув його охоронець.

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Пізніше стало відомо, що Росія заочно заарештувала і оголосила Ходорковського в міжнародний розшук.

Михайло Ходорковський був двічі визнаний російським судом винним в економічних злочинах і провів у місцях позбавлення волі на 10 років. Він заперечує свою провину і називає своє кримінальне переслідування політично вмотивованим.

У 2013 році Ходорковського помилував президент Росії Володимир Путін. Бізнесмен поїхав спочатку до Німеччини, а потім до Швейцарії. Зараз він живе в Лондоні. Екс-глава ЮКОС продовжує критично висловлюватися про стан справ у Росії і політики Путіна.