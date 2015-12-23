Ходорковський не виключає, що може попросити політичного притулку у Великобританії
Екс-глава ЮКОС Михайло Ходорковський заявив, що планує попросити політичний притулок у Великобританії.
Про це повідомляє BBC.
За його словами, це один з можливих варіантів.
Раніше стосовно нього було винесено постанову "про притягнення в якості обвинуваченого в організації вбивства і замаху на вбивство двох і більше осіб".
11 грудня СКР заочно пред'явив Михайлу Ходорковському звинувачення у вбивстві мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова, що сталося в 1998 році.
Також Ходорковського звинувачують у замаху на вбивство В'ячеслава Кокошкіна, який супроводжував Пєтухова, і у двох замахах на бізнесмена Євгена Рибіна, під час одного з яких загинув його охоронець.
Читайте такожКремль заявив про непричетність Путіна до нової кримінальної справи проти Ходорковського
Михайло Ходорковський був двічі визнаний російським судом винним в економічних злочинах і провів у місцях позбавлення волі на 10 років. Він заперечує свою провину і називає своє кримінальне переслідування політично вмотивованим.
У 2013 році Ходорковського помилував президент Росії Володимир Путін. Бізнесмен поїхав спочатку до Німеччини, а потім до Швейцарії. Зараз він живе в Лондоні. Екс-глава ЮКОС продовжує критично висловлюватися про стан справ у Росії і політики Путіна.