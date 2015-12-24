Всі країни ЄС ратифікували асоціацію з Грузією
15:46, 24 грудня 2015Світ
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Угоду про асоціацію Грузії з Євросоюзом ратифікував парламент Бельгії — останньої країни ЄС.
Угоду про асоціацію Грузії з ЄС підписали в Брюсселі 27 червня 2014 року / Фото УНІАН
"Процедури поки не завершилися для того, щоб процес ратифікації вважався завершеним", - повідомила "Новости-Грузия" глава департаменту преси та комунікації МЗС Грузії Марі Нарчемашвілі.
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Угоду про асоціацію Грузії з ЄС, невід'ємною частиною якої є угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, підписали в Брюсселі 27 червня 2014 року. Для набуття чинності документа його повинні ратифікувати всі країни-члени ЄС.
Парламент Грузії ратифікував Угоду про асоціацію Грузії з ЄС 18 липня минулого року, а Європарламент — 18 грудня.
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