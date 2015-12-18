Єврокомісія пропонує надати безвізовий режим Грузії

Про це у п'ятницю в Брюсселі повідомив європейський комісар Дімітріс Аврамопулос, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Комісія вважає, що Грузія виконала всі вимоги Плану дій з лібералізації візового режиму", - заявив комісар, проінформувавши, що на початку 2016 року Комісія представить відповідну законодавчу пропозицію, щоб громадяни Грузії, які є власниками біометричних паспортів, могли подорожувати до ЄС без віз.

Аврамопулос зазначив, що це була "перша та остання доповідь стосовно Грузії, яка "досягла значного прогресу у виконні необхідних критеріїв". "Комісія вважає, що Грузія зробила необхідний погрес та провела необхідні реформи, щоб виконати умови Плану дій з лібералізації візового режиму", - наголосив він.