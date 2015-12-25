Ердоган врятував чоловіка від самогубства - AP (відео)

22:11, 25 грудня 2015
Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відмовив людину від самогубства.

REUTERS

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на адміністрацію президента.

Президентський кортеж проїжджав на мосту через Босфор. По дорозі служба охорони і помічники Ердогана побачили чоловіка. Представники президента повідомили йому, що Ердоган хоче поговорити з ним, і провели до автомобіля.

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Зазначається, що Ердоган не вийшов з машини, щоб поговорити з чоловіком. Більш того, Ердоган не припинив телефонну розмову, залишивши біля вуха телефон. Однак турецький президент пообіцяв допомогти йому. За словами представників адміністрації Ердогана, чоловік дуже сильно переживав через сімейні проблеми.

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