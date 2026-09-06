Експерт пояснив, як значно покращити показник збиття реактивних дронів

До появи достатньої кількості спеціальних перехоплювачів треба розглядати більш активне залучення авіації.

Україна має засоби для виявлення та знищення реактивних "Шахедів", однак їм бракує злагодженого управління. Тому до появи достатньої кількості спеціальних перехоплювачів треба розглядати більш активне залучення авіації. Таку думку висловив авіаексперт Костянтин Криволап в етері Еспресо.

"Реактивний "Шахед" - це спрощена й дешева версія крилатої ракети. Перехоплення крилатих ракет є базовим бойовим завданням для підготовлених пілотів. Якщо спеціальних перехоплювачів поки немає у необхідній кількості, доведеться застосовувати авіацію. Це дорожче, але ці дрони потрібно збивати", - розповів аналітик.

За словами Криволапа, маршрути польоту реактивних БПЛА відомі, зокрема вони рухаються одним коридором уздовж Білорусі. При цьому такі дрони можуть тривалий час перебувати над Києвом, не зазнаючи ураження.

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"Показником ефективності стала не просто кількість збитих дронів, а те, скільки цілей зайшло в зону відповідальності та скільки з неї вийшло. Коли запровадили такий підхід і додали дрони-перехоплювачі Sting та P1-Sun, понад 90% звичайних "Шахедів" почали знищувати - до міст вони майже не долітали", - пояснив він.

Експерт вважає, що технічно перехід Росії від поршневих до реактивних дронів не є надскладним, тому противник може швидко масштабувати їхнє виробництво. Авіаексперт додав:

"У нас є всі складові: виявлення, цілерозподіл і засоби ураження. Головна проблема - криза управління малою ППО. Щойно її подолають, правильно сформулюють завдання та вибудують систему, вона запрацює досить швидко".

"Мала" ППО в Україні

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що полковника Олександра Дмуховського призначено командувачем сил безпосереднього протиповітряного прикриття - тобто малої ППО.

Він стверджує, що цей напрямок набуває великого значення з огляду на нарощування використання противником ударних БпЛА, зокрема реактивних дронів, а також зусиль військового керівництва та української оборонки, аби знайти ефективну і раціональну протидію цьому озброєнню.

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