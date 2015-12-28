У Путіна 2015 назвали "найбільш складним роком" у відносинах з ЄС і звинуватили "Захід"

Кремль звинуватив Захід у тому, що відносини РФ з Євросоюзом стали "складними" в 2015 році. Таку думку висловив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, передають "РИА Новости".

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"За 26 років наших офіційних відносин з Євросоюзом, мабуть, це був найскладніший рік. У відомому сенсі наші відносини виявилися заручниками лінії Заходу, в даному випадку я маю на увазі не тільки конфронтацію з нашою країною. Формально — під приводом української кризи, але якщо глибше, то в силу міркувань геополітичного характеру", — стверджує Чижов.

Зазначимо, 21 грудня Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти РФ ще на півроку. Рішення було затверджене в письмовій формі.