Росія пообіцяла відповісти на нові санкції США "чимось особливим"

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає РІА Новости.

"Ви ж знаєте, відповідь, звичайно, буде з часом. Підберемо для наших американських колег щось особливе", - сказала вона на брифінгу.

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Нагадаємо, 22 грудня США посилили санкції проти 34 фізичних і юридичних осіб за дії Російської Федерації в Україні, а також ввели нові. У новий список санкцій потрапили такі кримські компанії як «Ялтинська кіностудія», «Масандра» і «Юніверсалавіа». Також США ввели санкції щодо «Яндекс.Денег».