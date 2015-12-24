Росія пообіцяла відповісти на нові санкції США "чимось особливим"
15:07, 24 грудня 2015Світ
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Росія створить особливу відповідь на розширення США антиросійських санкцій.
Захарова пообіцяла відповідь на санкції США "з часом" / tsn.ua
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає РІА Новости.
"Ви ж знаєте, відповідь, звичайно, буде з часом. Підберемо для наших американських колег щось особливе", - сказала вона на брифінгу.
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Нагадаємо, 22 грудня США посилили санкції проти 34 фізичних і юридичних осіб за дії Російської Федерації в Україні, а також ввели нові. У новий список санкцій потрапили такі кримські компанії як «Ялтинська кіностудія», «Масандра» і «Юніверсалавіа». Також США ввели санкції щодо «Яндекс.Денег».
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