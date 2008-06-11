Газпром занепокоєний ідеєю створити "енергетичне НАТО"

"Газпром" занепокоєний ініціативами Європи щодо створення "енергетичного НАТО", країни якого взаємодіяли б у разі припинення постачань енергоресурсів, заявив у Лейпцігу глава російського газового холдингу Олексій Міллер.

"Ми впевнені, що співпраця і міжнародна інтеграція, а не протекціоністські бар`єри служитимуть найнадійнішим захистом національних і європейських інтересів, коли йдеться про постачання газу. От чому я особливо занепокоєний недавніми ініціативами, що походили з Німеччини, з просування ідеї так званого "енергетичного НАТО", хай і під іншим ім`ям. У кращому разі політизування енергетики приведе до дорогого перекосу ринків, а найгірші сценарії можуть бути набагато небезпечнішими", - сказав Міллер.

Глава "Газпрому" зазначив, що оскільки взаємозалежність постачальників і споживачів енергоресурсів і далі посилюється в усьому світі, зрозуміло, що сприяння надійності постачань і просування економічної інтеграції Сходу і Заходу є найважливішою роллю, яку може відіграти "Газпром".

"Як найбільша в світі газодобувна компанія і єдиний найбільший постачальник газу до Європи ми відіграватимемо активну роль в тому, щоб і в майбутньому європейський газовий ринок працював безперебійно", - запевняє Міллер.