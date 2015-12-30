У РФ за відеоролики блогера засудили до п'яти років: критикував владу і біженців з України

Про це повідомляє РБК.

Суд також позбавив Тюмєнцева можливості три роки викладати матеріали в інтернет.

Тюменцева визнали винним в «порушенні ненависті і ворожнечі» до жителів Луганської і Донецької областей України, а також в екстремістській діяльності. Покарання Тюмєнцева, згідно з вироком, виявилося більш жорстким, ніж вимагав прокурор - сторона обвинувачення просила для Тюмєнцева чотири роки колонії.

Тюмєнцев перебував під арештом з кінця квітня 2015 року. У листопаді правозахисна організація «Меморіал» визнала Тюменцева політв'язням.

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Кримінальну справу стосовно Тюмєнцева було порушено в лютому. Приводом для порушення справи стосовно жителя Томська стали два ролика, які він розмістив на YouTube та на своїй сторінці у «ВКонтакте».

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У першому ролику блогер закликав жителів Томська вийти на акцію протесту проти підвищення цін на проїзд у маршрутках, у другому ролику він негативно висловлюється про приїзд в Томську область біженців з Донецької та Луганської областей.