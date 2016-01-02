У Ердогана роз'яснили його слова про гітлерівську Німеччину

Відповідну заяву відомства привела в п'ятницю місцева преса, повідомляє ТАСС.

Як повідомило раніше агентство Джихан, Ердоган в бесіді з журналістами в літаку після повернення з Саудівської Аравії нібито привів гітлерівську Німеччину як приклад країни з президентською системою влади. "Немає такого, щоб в унітарній державі не було президентської системи. У світі є приклади таких країн, і в історії, і зараз. Ви можете це побачити в гітлерівській Німеччині", - процитувало президента агентство.

Між тим, адміністрація Ердогана вказала, що стосується гітлерівської Німеччини - вислів "було інтерпретовано деякими ЗМІ зовсім навпаки".

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"Чи то парламентська, чи президентська модель, нею можна керувати так, що це призведе до катастрофічних результатів, як це сталося в гітлерівській Німеччині", - пояснило відомство початковий сенс висловлювання президента.

В адміністрації також нагадали, що Ердоган раніше заявляв, що голокост, антисемітизм і ісламофобія є злочинами проти людства, і "оцінювати його висловлювання як позитивне ставлення до гітлерівської Німеччини неприйнятно".