Лукашенко подарував трактор колишньому віце-президенту Індії

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО подарував колишньому віце-президенту Індії, голові верхньої палати індійського парламенту Бхайрону Сингху ШЕКХАВАТУ трактор «Беларус».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, офіційна церемонія передачі трактора відбулася днями в м. Нью-Делі.

У прес-службі зазначили, що «білоруський трактор є дарунком Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА на знак вдячності за внесок Бхайрона Сингха ШЕКХАВАТА у розвиток білорусько-індійських відносин».

«У ході офіційного візиту глави білоруської держави до Індії в квітні 2007 року Бхайрон Сингх ШЕКХАВАТ повідомив О.ЛУКАШЕНКА про великий особистий досвід в області ведення сільського господарства в масштабі держави. Він також зазначив, що продовжує сам займатися фермерством, і виявив значний інтерес до білоруської сільськогосподарської техніки. У відповідь О.ЛУКАШЕНКО пообіцяв передати йому трактор «Беларус», - пояснили в прес-службі МЗС Білорусі.

МЗС Білорусі вважає, що «цей символічний жест свідчить про високий рівень і динамічний розвиток білорусько-індійських відносин і покликаний продемонструвати високі якісні характеристики білоруської сільськогосподарської техніки в кліматичних умовах Індії».