Рада Безпеки ООН засудила ядерні випробування КНДР

Про це повідомляє BBC.

В РБ ООН наголосили, що такі дії КНДР є загрозою для продовження існування міжнародного миру й безпеки.

Зазначається, що РБ ООН негайно почне працювати над новою резолюцією щодо КНДР. Також наголошується, що нові випробовування ядерної зброї з боку КНДР були прямим порушенням попередніх резолюцій.

При цьому в США продовжують висловлювати сумніви в тому, що КНДР дійсно провела сьогодні зранку випробовування ядерної зброї.

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Як повідомляв УНІАН, у КНДР сьогодні вранці було зафіксовано землетрус, магнітуда якого, за різними оцінками, становила від 4,2 до 5,1. За даними різних джерел, причина підземних поштовхів була "штучного характеру". Землетрус було зафіксовано в 09:30 (02:30 за Києвом) в 49 км на північ від міста Кильчжу, де знаходиться ядерний полігон Точхан.

Невдовзі КНДР офіційно підтвердила проведення ядерного випробування.