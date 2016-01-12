Книга Гітлера стала хітом продажів у Німеччині - ЗМІ

70 років авторські права на передрук належали землі Баварія, але з настанням 2016 року видання може друкувати будь-хто, йдеться в сюжеті ТСН.

Попередити комерційний продаж гітлерівської літератури вирішили в Інституті новітньої історії Мюнхена. Три роки історики готували коментоване видання Mein Kampf. На цеглинки розбирали суміш брехні, правди і напівправди – досьогодні незмінний рецепт пропаганди.

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"Ось тут, наприклад, Гітлер пише, як він своєю потужною риторикою перетворив натовп, масу противників на послідовників. Однак, правду кажучи, НСДАП спочатку публічно не сприймали, особливо політичні противники просто не помічали їх, і ніколи не було в Гітлера таких риторичних героїчних подій", - розповів співвидавець Кристіан Гартманн.

Фахових коментарів назбиралося 3,2 тисячі. Вони будовані в структуру тексту й руйнують міф фюрера.

Центральна спілка євреїв у Німеччині таке наукове перевидання книги Гітлера схвалює. "Саме такий критичний підхід до документації й критичні коментарі добре продемонструють, на яких перекрученнях і брехливих маніпуляціях побудована ця підступна книжка", - пояснив голова організації Йозеф Шустер.

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Перевиданий із коментарями варіант Mein Kampf коштував €59. Ставлення до його продажу було різним. Одні казали, що минуле слід залишити в минулому й не ворушити, тому заборона на видання мала б діяти й надалі. Інші вважали, що потрібно видати книгу без коментарів. Бо, по-перше, її вільно можна прочитати в інтернеті, тож ніякої особливої заборони не існує, а по-друге, сучасні німці й без підказок прекрасно розуміють, наскільки великою дурницею є ідеї Гітлера.

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Тим часом у Росії обурилися перевиданням "Майн Кампф" Гітлера. Віце-спікер Держдуми РФ Сергій Железняк заявив про зростання неонацистських настроїв у Німеччині. На його думку, перевидана робота Гітлера буде використовуватися ультрарадикальними рухами для агресивної реакції на міграційну кризу у Європі.