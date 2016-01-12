Путін: Росія не претендує на роль "супердержави"

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, друга частина якого опублікована сьогодні.

"Я не сприйняв ці слова, - відповів Путін на запитання, як він ставиться до подібних заяв Обами. - Кожна людина, тим більше президент Сполучених Штатів, має право мати власну думку про кого б то не було: про своїх партнерів, про інші країни, це його думку, так само як мені відома його думка про те, що американська нація, що Сполучені Штати є винятковими". "Я не згоден ні з тим, ні з іншим", - підкреслив він.

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Що стосується статусу "регіональної держави", то президент РФ закликав визначитися, про який саме регіон йде мова, передає Росбалт.

"Якщо говорити про Росію як про регіональну державу, то спочатку треба визначитися, про який регіоні йде мова. Треба подивитися на карту і сказати: це яка, європейська частина? Або східна частина, де у нас сусідами є Японія і Сполучені Штати, якщо мати на увазі Аляску, і Китай? Це азіатська частина? Чи це, скажімо, південна частина? Або подивитися на північ. По суті, на півночі ми межуємо з Канадою через Льодовитий океан. Або на півдні? Де? Про який регіон йде мова?" — зазначив Путін.

Президент РФ зазначив, що Росія не претендує на роль "супердержави", тому що "це дуже дорого і ні до чого". За оцінкою Путіна, за обсягом економіки країна займає п'яте-шосте місце в світі.

"Зараз, можливо, трохи менше, маючи на увазі... економічні складності,... але ми точно знаємо, що у нас є дуже хороші перспективи розвитку і потенціал. За паритетом купівельної спроможності - це десь шосте місце приблизно".

"Спроба міркування про інші країни у зневажливому порядку ‒ це зворотна сторона довести свою винятковість, - додав російський президент. - Мені здається, що це помилкова позиція".

У березні минулого року президент США назвав Росію "регіональною державою", сила якої простягається лише до її безпосередніх кордонів.