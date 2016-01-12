Громадяни України під час теракту в Стамбулі не постраждали – консул

16:22, 12 січня 2016
Світ
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За інформацією поліції Стамбула, громадяни України не постраждали під час сьогоднішнього теракту.

REUTERS

Про це повідомив в Twitter генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в результаті вибуху в центрі Стамбула на площі Султанахмет загинули щонайменше 10 людей, поранено - 15.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що теракт скоїв сирійський терорист-смертник.

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