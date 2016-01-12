Слідство в Туреччині розповіло подробиці про сирійського терориста-смертника

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на заяву віце-прем'єра Туреччини Нумана Куртулмуша.

Куртулмуш після проведеного у палаці Чанкая засідання з безпеки виступив із заявою для преси разом із міністром внутрішніх справ Еканом Алой і міністром охорони здоров'я Мехметом Мюєззіноглу.

«Встановлено, що розірване на частини тіло належало терористу-смертнику. В результаті ретельного розслідування встановлено, що терористом-смертником був сирійський громадянин 1988 року народження. Розпочато розслідування зі встановлення зв'язків терориста», - повідомив він.

Читайте такожВіце-прем'єр Туреччини: Більшість загиблих у теракті на площі Султанахмет – іноземціКуртулмуш підтвердив, що внаслідок вибуху загинули 10 людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.

В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.

Також стало відомо, що більшість жертв теракту на площі Султанахмет в історичному центрі Стамбула є іноземцями.

Крім того, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.