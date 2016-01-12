Ердоган: Теракт у Стамбулі здійснив смертник із Сирії

"Я засуджую теракт у Стамбулі, який, мабуть, здійснив терорист-смертник сирійського походження", — сказав Ердоган, повідомляє РБК з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначив турецький президент, який виступав на обіді з послами Туреччини в Анкарі, серед десяти загиблих і 15 поранених є як турки, так і громадяни іноземних держав.

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Ердоган підкреслив, що Туреччина є "першою метою для всіх терористичних угруповань в регіоні, і Анкара бореться з усіма цими угрупованнями однаково".

Про високу ймовірність того, що до вибуху на стамбульській площі Султанахмет причетна "Ісламська держава", повідомили агентству Reuters також два високопоставлених турецьких чиновника зі сфери безпеки.

Нагадаємо, 12 січня на площі Султанахмет у центрі Стамбула пролунав вибух, який забрав життя 10 людей.

Нагадаємо, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух в Стамбулі.