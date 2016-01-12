Перший тираж перевидання Mein Kampf розкупили ще за попередніми замовленнями - The Telegraph

Критичне перевидання книги Гітлера Mein Kampf миттєво розійшлося в Німеччині . Про це пише The Telegraph.

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Двотомник з науковими коментарями та анотаціями надійшов у продаж 8 січня – вперше за 70 років. Попит на 2000-сторінкову версію маніфесту Гітлера був настільки великий, що на тираж у 4 тисячі примірників надійшло 15 тисяч попередніх замовлень.

Також відзначається, що за непідтвердженою інформацією, одна копія академічного видання, яке коштувало 59 євро, з'явилася у перепродажі на сайті Amazon.de, але вже майже за 10 тисяч євро.

Нагадаємо, книга була перевидана мюнхенським Інститутом сучасної історії. Видавці стверджують, що метою перевидання є розвінчання нацистської пропаганди.

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Перевидання "Майн Кампф" з коментарями схвально зустріли представники єврейської спільноти, які заявляють, що видана в такому вигляді книга допоможе пояснити суть Голокосту.

В "Майн Кампф" ("Моя боротьба") Гітлер висловив свої расистські та антисемітські погляди. Після приходу Гітлера до влади його книга стала "священним писанням" нацистів, тоді її сумарний тираж у Німеччині склав 12 млн примірників.