Онлайн-трансляція останнього звернення Барака Обами на посту президента США (подію завершено)

Традиція оголошувати президентську промову виникла ще наприкінці XVIII сторіччя, коли Джордж Вашингтон звернувся до Конгресу під час спільної сесії 8 січня 1790 року.

В американському дипломатичному відомстві нагадали, що президенти США з 1951 року не можуть переобиратися на третій термін.

На переконання американських дипломатів, історія продемонструвала, що обмеження термінів зміцнює демократичні інститути в довгостроковій перспективі і допомагає забезпечити мирну передачу політичної влади.

Наприкінці 2016 року закінчується другий термін президентства Обами. Вперше президентом його було обрано у 2008 році.