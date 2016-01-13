Онлайн-трансляція останнього звернення Барака Обами на посту президента США (подію завершено)
04:39, 13 січня 2016Світ
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У середу, 13 січня, рано вранці за київським часом президент США Барак Обама виступить із останнім зверненням до нації на посаді президента.
REUTERS
Традиція оголошувати президентську промову виникла ще наприкінці XVIII сторіччя, коли Джордж Вашингтон звернувся до Конгресу під час спільної сесії 8 січня 1790 року.
В американському дипломатичному відомстві нагадали, що президенти США з 1951 року не можуть переобиратися на третій термін.
На переконання американських дипломатів, історія продемонструвала, що обмеження термінів зміцнює демократичні інститути в довгостроковій перспективі і допомагає забезпечити мирну передачу політичної влади.
Наприкінці 2016 року закінчується другий термін президентства Обами. Вперше президентом його було обрано у 2008 році.
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