РБ ООН готує резолюцію, що посилює санкції відносно КНДР - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дипломатичне джерело в Радбезі ООН.

Зазначається, що більш жорстка позиція ООН необхідна, щоб відобразити зміни у своїй політиці, які б відповідали заяві КНДР про проведення випробування водневої бомби, що є "кардинальною зміною" від трьох попередніх випадків випробування ядерної зброї.

Співрозмовник підкреслив, що всі 15 членів Радбезу ООН згодні з тим, що КНДР повинна бути вільною від ядерної зброї.

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Раніше УНІАН повідомляв, що КНДР 6 січня оголосила про успішне випробування водневої бомби. Вибух був визнаний техногенним, але міжнародні експерти все ще сумніваються, що корейці випробували саме водневу бомбу, виготовлення якої вимагає знань високих технологій.

Рада Безпеки ООН висловив протест проти дій Північної Кореї і готує новий раунд санкцій. США, Південна Корея і Японія також обіцяли підготувати відповідь на дії КНДР. 13 січня Палата представників Конгресу США схвалила закон про санкції проти КНДР.