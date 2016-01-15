Штайнмаєр: необхідно посилити кризовий інструментарій ОБСЄ, виходячи з уроків кризи в Україні

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, про це Штайнмаєр сказав на спеціальному засіданні Постійної Ради ОБСЄ, першому під егідою німецького головування в ОБСЄ у 2016 році.

Також Штайнмаєр підкреслив важливість забезпечення повної поваги до принципів та зобов’язань в рамках ОБСЄ як найціннішого доробку організації.

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У засіданні взяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін. У своїй заяві на засіданні Клімкін запевнив у підтримці Україною зусиль німецького головування, спрямованих на забезпечення безпечного майбутнього у регіоні ОБСЄ.

Міністр високо оцінив принципову позицію Німеччини щодо неприйнятного характеру спроб Росії змінити кордони в Європі силовим шляхом. Він також привітав наміри Німеччини зосередитися на забезпеченні мирного врегулювання кризи в та навколо України, викликаної російською агресією проти України, що було визначено одним з ключових пріоритетів німецького головування у 2016 році.

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«Оскільки ситуація на Донбасі залишається крихкою, а зусилля України з виконання Мінських домовленостей досі не підтримані аналогічними кроками з боку РФ та проросійських бойовиків, потрібно посилювати роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні на Донбасі», - заявив Клімкін.

Серед найважливіших завдань, що вимагають залучення ОБСЄ, – всеосяжне припинення вогню, відновлення контролю над українсько-російським кордоном, звільнення всіх українських полонених та заручників, у тому числі незаконно затриманих в Росії, проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу згідно з українським законодавством, стандартами ОБСЄ та за спостереження БДІПЛ ОБСЄ, забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій на окуповані території.

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Більшість держав-учасниць ОБСЄ у своїх заявах на засіданні підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засудили продовження з боку Росії порушень ключових принципів в українських Криму та на Донбасі.