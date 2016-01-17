Генсек ООН привітав зняття санкцій з Ірану

Цей висновок дозволив зняти міжнародні санкції з Тегерана і оголосити "День початку реалізації Спільного всеосяжного плану дій, повідомила прес-служба ООН.

"Це досягнення є важливою віхою, що відбиває зроблені в дусі доброї волі усіма сторонами зусилля, спрямовані на виконання своїх узгоджених зобов'язань", - цитує прес-служба заяву Пан Гі Муна.

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Спільний комплексний план дій (СВПД) з врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми було прийнято в липні Іраном і "Групою шести" (група Е3/ЄС+3) - Німеччиною, Великобританією, Францією, Китаєм, Росією і США.

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20 липня 2015 року він був схвалений в Раді Безпеки ООН. Прийнята резолюція №2231 передбачає у кінцевому підсумку зняття всіх санкцій, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. У резолюції сказано, що після того, як МАГАТЕ представить доповідь про виключно мирний характер ядерної діяльності Ірану, Рада розгляне питання про зняття санкцій з Тегерана. Через десять років з часу укладення СВПД буде припинено дію всіх положень резолюцій Ради Безпеки в цій галузі, а іранська ядерна проблема буде знята з порядку денного.

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Також, Пан Гі Мун привітав звільнення ряду американських громадян, які утримувалися в Ірані, в тому числі журналіста газети Washington Post Джейсона Резаяна.