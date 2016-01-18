Німеччина може направити у Лівію військовий контингент

Про це вона розповіла в інтервʼю виданню Bild, пише Європейська правда з посиланням на Die Welt.

"Екстремістське ополчення ІДІЛ в Лівії шукає можливості приєднання до ісламістської організації "Боко Харам" в Центральній Африці", – розповіла Ляєн.

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За її словами, якщо їм це вдасться, то в Африці сформується "вісь терору", яка зможе дестабілізувати обстановку в більшій частині Африки.

На думку міністра, дестабілізація у Африці може призвести до нової хвилі біженців до Європи.

Тому, вона підкреслила, що стабілізація Лівії є надзвичайно важливим фактором, тому, щоб досягнути стабільності у цій країні Німеччина може направити туди свої війська.

"Німеччина не зможе уникнути відповідальності (за стабільність Лівії – ред.), тим самим зробить свій внесок", - відповіла вона на питання про можливість відправки військових Бундесверу до Лівії.

Видання нагадує, що нещодавно Урсула Фон дер Ляйєн підкреслювала, що питання про місію бундесверу до Лівії можливо розглядати лише тоді, коли уряд національної єдності звернеться до міжнародної спільнот допомогою.