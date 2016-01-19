В Японії помер найстаріший чоловік у світі
Найстаріший чоловік у світі, японець Ясутаро Коїде, помер у місті Нагойя у віці 112 років.
Як повідомляє російська служба Бі-бі-сі, за словами медиків, причиною смерті став серцевий напад на тлі пневмонії.
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Коїде, який народився 13 березня 1903 року, був володарем рекорду Гіннеса, що перейшов до нього після смерті іншого японця, Сакарі Момої, який помер у липні. Коїде був лише на місяць молодший за Момої.
Титул найстарішого жителя планети як і раніше належить американці Сьюзанні Мушатт Джонс, яку всі нащадки називають "тітонька" незалежно від родинного зв'язку. Жінці 116 років.
За даними Книги рекордів Гіннеса, найстарішою довгожителькою у світі була француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 роки.