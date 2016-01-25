ЄС не розглядає призупинення Шенгенської угоди через мігрантів – єврокомісар

Про це заявив журналістам єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос після прибуття в Амстердам на неформальну зустріч міністрів внутрішніх справ і юстиції, повідомляє ТАСС.

"Ми не обговорюємо нічого подібного... Не думаю, що є загроза для Шенгену. Ми маємо намір діяти для того, щоб зберегти і підтримувати це одне з найважливіших європейських досягнень", - сказав він.

Читайте такожДію прикордонного контролю в Шенгенській зоні планується подовжити до кінця 2016 року - ЗМІ

За словами Аврамопулоса, для збереження Шенгену ЄС повинен забезпечувати більш ефективний контроль зовнішніх кордонів співтовариства.

"Сподіваюся, що найближчим часом буде ухвалено рішення про створення Європейської агенції з охорони наземних і морських кордонів, і ми зможемо рухатися вперед", - зазначив він.

З вересня 2015 року 8 держав співтовариства шенгенського простору - Норвегія, Швеція, Данія, Австрія, Німеччина, Угорщина, Франція та Мальта - ввели тимчасовий прикордонни контроль на своїх кордонах, щоб мати можливість хоч якось відслідковувати переміщення мігрантів.

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, виступаючи в Європарламенті минулого тижня, що "на порятунок Шенгену залишилося не більше двох місяців".

Читайте такожЮнкер: Якщо Шенген буде зруйновано, то євро втратить сенс

В цих умовах Єврокомісія виступила з ініціативою створення першої повноцінної наднаціональної силової структури ЄС - Європейського прикордонного агентства або Європейського агентства з охорони наземних і морських кордонів. Завдяки йому Брюссель вперше буде мати у власному прямому підпорядкуванні до 1,5 тисячі силовиків, які можуть бути спрямовані на "посилення" зовнішніх кордонів будь-якої з країн ЄС. Однак ця структура може вийти на операційний рівень не раніше березня.

За офіційними даними європейського агентства з обміну прикордонною інформацією Frontex, з січня по листопад 2015 року було зафіксовано близько 1,55 мільйона нелегальних перетинів наземних і морських кордонів ЄС, що більш ніж у 5 разів перевищує показник усього 2014 року. До того ж ця статистика включає тільки виявлених прикордонниками мігрантів.