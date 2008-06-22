Німеччина збільшить свій контингент в Афганістані

Німеччина має намір збільшити свій військовий контингент в Афганістані на тисячу осіб.

Про це повідомляє France Info з посиланням на міністра оборони Німеччини Франца Йозефа ЮНГА, зазначає «Газета.ру».

Плани Німеччини пов`язані з необхідністю посилити допомогу у відновленні цивільних споруд Афганістану. При цьому країна, чиї військові дислоковані в Кабулі та на півночі країни, зазнає тиску з боку країн НАТО, які вимагають, щоб військова присутність країни поширилася і на південь Афганістану, де точаться особливо запеклі бої з талібами.

Зараз в Афганістані розміщено 3,5 тисячі німецьких солдатів.